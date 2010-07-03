Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану

Дональд Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
"Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить. Они совершили большую ошибку", - передает слова главы государства агентство Reuters.
Ранее иранские военные сбили американский беспилотник. По данным Корпуса стражей исламской революции, беспилотник сбили у входа в Персидский залив после нарушения воздушного пространства. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что это произошло в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
Накануне стало известно, что Трамп вновь собирается стать президентом. Лидер США объявил об официальном начале своей новой предвыборной кампании. Он призвал избирателей проголосовать за него 3 ноября 2020 года, если те хотят "покончить с коррумпированной системой раз и навсегда". Трамп добавил, что на втором сроке собирается довести дело до конца.
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