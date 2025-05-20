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НАТО ограничил военный потенциал Украины, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на американский журнал NI.

Отмечается, что Альянс пытался превратить ВСУ в "миниатюрную европейскую армию", из-за чего

обороноспособность Украины уменьшилась. Таким образом, НАТО оказало Киеву медвежью услугу, вынудив украинскую армию стать небольшой европейской военной силой.

"В том случае если бы Киев был предоставлен сам себе, то он бы смог выбрать для себя наилучший путь вперед. Причем как для себя, так и для диспозиции своих вооруженных сил", – говорится в публикации.

Авторы материала также отметили, что украинцы стали полагаться на военные технологии и стандарты Запада вместо того, чтобы заниматься собственной разработкой военных решений.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО собирается внести корректировки в военную доктрину, так как действующая стратегия устарела и стала уязвимой на фоне превосходства России.

По мнению военных экспертов, действия Вооруженных сил России на Украине поставили под сомнение господство Альянса в воздухе. Именно поэтому бывший главком ВСУ Валерий Залужный призвал НАТО изменить военную доктрину, в том числе в области использования БПЛА. По его словам, это нужно для того, чтобы конкурировать с Россией.

