Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил гуманитарное содействие ДНР и ЛНР с замгенсека ООН

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в ходе телефонного разговора с заместителем Генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом вопросы оказания гуманитарного содействия нуждающимся в ДНР, ЛНР и на Украине. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Кроме того, поднималась тема обеспечения продовольственной безопасности. Стороны условились о продолжении контактов.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе ООН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что государства Запада в ходе заседания Совбеза ООН пытались снять с себя ответственность за продовольственный кризис и возложить вину на РФ.

По мнению же посла России в США Анатолия Антонова, продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические действия коллективного Запада, усугубленные последствиями коронавирусной эпидемии. При этом, по его словам, трудности появились задолго до начала специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.

