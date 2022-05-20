Опасения из-за планов Запада в отношении Украины подтверждаются – Лавров

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Все опасения о действиях Запада на Украине подтверждаются. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции с малийским коллегой Абдулайе Диоп он напомнил о событиях, которые происходили на Украине в течение последних долгих лет. Лавров отметил, что еще раз объяснил причины начала специальной военной операции.
"Все задачи, которые были поставлены Владимиром Путиным, прежде всего защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего на Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены", – приводит слова министра РИА Новости.
Ранее Лавров заявил, что Запад в ходе заседания Совбеза ООН пытался снять с себя ответственность за продовольственный кризис и возложить вину за это на РФ. По его словам, кризис был создан исключительно стараниями западных стран.
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