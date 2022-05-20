В МИД рассказали о просьбе африканских стран о поставках продовольствия

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Многие государства Африки запросили у российской столицы помощь, в том числе включающую поставку удобрений и продовольствия, сообщил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Олег Озеров в ходе саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022".
"Много африканских стран – есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия. Но этим занимается правительство", – цитирует Озерова РИА Новости.
Ранее нигерийский министр по нефтяным ресурсам Чиф Тимпире Сильва заявил, что представители России заинтересовались проектом газопровода Нигерия – Марокко.
Он подчеркнул, что газ будет проходить через множество стран Африки, а также до самого края африканского континента, где уже будет доступ к европейскому рынку. Правительство Нигерии надеется запустить проект до того, как действующий президент страны покинет свой пост в 2023 году.
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