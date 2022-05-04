Власти Нигерии заявили об интересе РФ к строительству газопровода с Марокко

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Представители России заинтересовались проектом газопровода Нигерия – Марокко. Об этом заявил нигерийский министр по нефтяным ресурсам Чиф Тимпире Сильва.

"Русские были со мной в офисе на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект", – передает слова Сильва Reuters.

Он подчеркнул, что газ будет проходить через множество стран Африки, а также до самого края африканского континента, где уже будет доступ к европейскому рынку. Правительство Нигерии надеется запустить проект до того, как действующий президент страны покинет свой пост в 2023 году.

Ранее посол Нигерии заявил, что никто не вправе оспаривать решение России продавать газ за рубли. Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальной валюте.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России коснется импорта нефти и новых банков. По его словам, ограничения будут нацелены на отключение большего числа банков от SWIFT. В документ, отметил Боррель, войдут причастные к дезинформации лица. Санкции также коснутся импорта нефти.

