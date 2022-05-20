Глава МИД Латвии заявил о намерении страны отказаться от поставок газа из РФ

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о намерении страны отказаться от поставок российского газа. Об этом он заявил телеканалу Al Jazeera.

Он отметил, что планируется возвести станции снабжения газом.

Кроме того, он подчеркнул уверенность Латвии в том, что НАТО поддержит страны Прибалтики при отражении любых угроз.

Ранее латвийский парламент разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Сейм проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Так, юридическое препятствие для сноса устранено. Однако решение о сносе монумента должна была принять Рижская дума.

До этого сообщалось, что Латвия останавливает железнодорожный транзит военных грузов из Белоруссии через свои порты. Было принято решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием латвийских портов. Уточняется, что соглашение был подписано в 1994 году, до того как Латвия стала членом НАТО и Евросоюза.

