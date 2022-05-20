Украина может прекратить существовать в случае несопротивления РФ – Госсекретарь США

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Прекращение сопротивления Украины силам России в рамках спецоперации РФ станет окончанием существования Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.

При этом, по словам Блинкена, прекращение военных действий по инициативе РФ станет завершением спецоперации без ущерба существованию Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит со стороны украинской стороны полное нежелание продолжать диалог. По его словам, в настоящее время продвижения в переговорном процессе нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.