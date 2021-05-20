Эрдоган пообещал выступить с посланием для всего мира

Фото: Turkish Presidency/AP/Mustafa Kamaci

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует выступить с посланием для всего мира. Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил турецкий лидер, он планирует произнести послание 20 июля в ходе визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра.

"Оно касается не только острова, но и всего мира", – объяснил Эрдоган на встрече с молодежью в Анкаре.

Ранее в Женеве под эгидой ООН прошли переговоры по Кипру. В диалоге приняли участие представители греко-кипрской и турецко-кипрской сторон, а также Греции, Турции и Великобритании. В ходе встречи обсуждалось решение кипрской проблемы в обозримом будущем.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по итогу встречи заявил, что стороны не сумели найти пути урегулирования. При этом новая серия переговоров может пройти через 2–3 месяца.

Кипр разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году после вооруженного вторжения Турции была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК).

Ранее власти Австрии приняли решение поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля, на что Эрдоган отреагировал проклятием. Президент Турции посчитал подобную акцию знаком отождествления с террором.