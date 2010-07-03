Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Лениным. Так политик прокомментировал выступление украинского лидера во время инаугурации.

"Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре, больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам", – пишет Кадыров у себя в Telegram.

Такие заявления напоминают предвыборные обещания, хотя действующему главе государства стоит воздерживаться от подобных слов. По мнению Кадырова, Зеленский и сам не слишком верит в реальность своих слов.

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу народу Украины и сразу после вступления в должность распустил парламент страны.