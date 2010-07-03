Украинский министр обороны "взорвал" Кремль в фотошопе

Фото: страница Степана Полторака в Facebook

Глава Минобороны Украины Степан Полторак опубликовал в Facebook снимок со "взорванными" башнями московского Кремля. Об этом пишет УНИАН, отмечая, что сейчас фотографии в посте министра нет.

Судя по истории редактирования публикации, прежде она содержала мультимедийный файл.

В исправленной заметке руководитель военного ведомства Украины поблагодарил сограждан за "поддержку и теплые слова".

20 мая Полторак написал заявление об отставке. В должности министра обороны Украины он находился с октября 2014 года. Обнародованное Полтораком заявление адресовано новому президенту страны Владимиру Зеленскому, чья инаугурация прошла в понедельник.

Ранее сообщалось, что украинский депутат Олег Ляшко перебил Владимира Зеленского во время инаугурации. Он призвал главу государства обращаться к жителям Донбасса по-украински.

