"Ядерный гроб" США может попасть в Тихий океан

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Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Fox News.

Политик пояснил, что речь идет о ядерных отходах, закрытых куполом из бетона на острове Рунит. По его словам, токсичный шлам из купола может вытекать в Тихий океан.

Гутерреш напомнил, что на Маршалловых островах было проведено 67 испытаний ядерного оружия в США.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков раскритиковал европейские страны за то, что они позволяют Вашингтону размещать ядерное оружие, поскольку данные действия фактически являются подготовкой к его применению.