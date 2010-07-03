"Ядерный гроб" США может попасть в Тихий океан

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает Fox News.
Политик пояснил, что речь идет о ядерных отходах, закрытых куполом из бетона на острове Рунит. По его словам, токсичный шлам из купола может вытекать в Тихий океан.
Гутерреш напомнил, что на Маршалловых островах было проведено 67 испытаний ядерного оружия в США.
Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков раскритиковал европейские страны за то, что они позволяют Вашингтону размещать ядерное оружие, поскольку данные действия фактически являются подготовкой к его применению.
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