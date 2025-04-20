Журналист Зарубин: Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

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Владимир Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии на предстоящей неделе. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

По его словам, президент встретится с главами муниципальных образований и проведет совещания по экономическим вопросам и с членами Совбеза РФ. Также у Путина запланированы международные контакты, в том числе встреча с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Он посетит Россию с государственным визитом.

Ранее сообщалось, что встреча Путина с султаном Омана пройдет во вторник, 22 апреля. В рамках переговоров стороны обсудят основные направления дальнейшего развития сотрудничества, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы.

Кроме того, в рамках встречи обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки.