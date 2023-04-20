РФ пригласила главу Госдепа США на министерские заседания в СБ ООН в апреле

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Россия пригласила главу Госдепа США Энтони Блинкена на министерские заседания, которые пройдут в Совбезе ООН 24–25 апреля при российском председательстве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Я знаю, что министр [иностранных дел России Сергей Лавров] пригласил глав внешнеполитических ведомств, Госдепартамента и других принять участие в заседаниях, на которых он будет председательствовать", – приводит его слова ТАСС.

Панкин уточнил, что не знает, состоится ли встреча Лаврова и Блинкена на полях ООН.

С 1 апреля 2023 года председательство в Совете Безопасности ООН на месяц перешло к России.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия во время своего председательства в Совбезе всемирной организации будет честным брокером, а любые попытки спровоцировать ее будут обречены на провал. По его словам, РФ действует на международной арене честно и не продвигает двойных стандартов.