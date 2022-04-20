Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана 22 апреля

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Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 апреля проведет переговоры с коллегой из Казахстана. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, министры сверят оценки имеющихся рисков регионально-глобальной безопасности, а также обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе обсудят ситуацию вокруг Украины.

Кроме того, в контексте приближающегося юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами стороны подпишут план торжественных мероприятий.

Ранее Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня. Путин проинформировал Токаева о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

До этого первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов сообщил, что страна не будет помогать России в обходе санкций США и Евросоюза. Сулейменов подчеркнул, что Казахстан является партнером Белоруссии и России, но также связан с международным сообществом. Поэтому в Казахстане намерены избежать вторичных санкций со стороны западных стран.