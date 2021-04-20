Россия вышлет двух дипломатов посольства Болгарии

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Москва вышлет двух дипломатов посольства Болгарии – первого секретаря консульской службы болгарской дипмиссии и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам. Решение принято в качестве ответной меры, передает РИА Новости.

"20 апреля посол Болгарии Атанус Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", – говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что в марте болгарская сторона приняла ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников посольства России в Софии. В сентябре прошлого года два российских дипломата были также признаны персонами нон грата в Болгарии. Решение о высылке специалистов было принято на основании обвинения в шпионаже.

В феврале 2021 года евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки в ходе заседания Европарламента призвал расширить санкции против России за незаконную разведывательную деятельность. В своем обращении парламентарий также напомнил об осеннем инциденте.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России задержали в Софии. Однако факт задержания подозреваемых в шпионаже пока не подтвердили ни в прокуратуре, ни в МВД Болгарии.

