ТАСС: в Одессе и нескольких городах на Украине произошли взрывы

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Несколько взрывов прогремели в Одессе и Кременчуге на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Согласно данным СМИ, в Одессе прозвучало не менее 8 взрывов. Кроме того, сообщается о взрывах в расположенном неподалеку от Одессы городе Черноморске. Звуки взрывов также были слышны в Сумах и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

На данный момент воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Ранее стало известно, что власти Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов региона.

Данное решение было принято в связи с "обострением оперативной ситуации на территории области". Обязательная эвакуация затрагивает жителей Юнаковской и Миропольской территориальных общин, всего планируется эвакуировать 543 человека.