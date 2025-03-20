Белый дом обвинил Байдена в уничтожении 8 миллионов кур и дефиците яиц в США

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Представитель Белого дома Каролин Левитт обвинила администрацию бывшего президента США Джо Байдена в убийстве 8 миллионов кур и дефиците яиц. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ее сообщение в соцсети X.

"Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 миллионов куриц перед инаугурацией президента Трампа (Дональда. – Прим. ред.), что привело к сокращению поставок и росту цен. Яичный кризис является кризисом Байдена", – написала она.

Как заявила Левитт, действующий глава Белого дома пытается решить проблему с дефицитом яиц в США совместно с главой Минсельхоза Брук Роллинз.

Дефицит яиц возник в США в январе этого года на фоне вспышки птичьего гриппа, который дестабилизировал продовольственные рынки. Цена на этот продукт в США выросла в конце декабря 2024 года на 25%.

Между тем Финляндия отказалась поставлять США куриные яйца из-за возможных трудностей с бюрократией и проверками. В Хельсинки заявили, что запуск поставок является очень сложным делом.