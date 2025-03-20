Сроки телефонных переговоров Эрдогана и Путина еще не определены

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Сроки телефонных переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока не определены. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии главы турецкой республики.

По словам собеседника агентства, лидеры двух стран находятся в постоянном контакте и при необходимости телефонный разговор может состояться, однако точной даты нет. О ней своевременно сообщат, когда будет известно, уточнили в канцелярии.

Ранее СМИ писали, что Эрдоган и Путин могут провести телефонные переговоры на этой неделе. Темой разговора может стать урегулирование украинского конфликта, отмечали журналисты.

До этого турецкий лидер поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. В ходе общения главы государств также обсудили отношения стран, региональные и глобальные проблемы.