Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 08:53

Политика

Сроки телефонных переговоров Эрдогана и Путина еще не определены

Фото: kremlin.ru

Сроки телефонных переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пока не определены. Об этом РИА Новости сообщили в канцелярии главы турецкой республики.

По словам собеседника агентства, лидеры двух стран находятся в постоянном контакте и при необходимости телефонный разговор может состояться, однако точной даты нет. О ней своевременно сообщат, когда будет известно, уточнили в канцелярии.

Ранее СМИ писали, что Эрдоган и Путин могут провести телефонные переговоры на этой неделе. Темой разговора может стать урегулирование украинского конфликта, отмечали журналисты.

До этого турецкий лидер поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и заявил о поддержке его усилий по завершению конфликта на Украине. В ходе общения главы государств также обсудили отношения стран, региональные и глобальные проблемы.

Сергей Лавров обсудил с Марко Рубио ситуацию вокруг Украины

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика