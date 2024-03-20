Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 15:22

Политика

ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

Также сообщается, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Противник потерял до 420 человек.

Накануне ВС России освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике на авдеевском направлении. Кроме того, они улучшили положение по переднему краю.

Между тем стало известно, что группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Мирное Запорожской области. Как уточнили в Минобороны РФ, бойцы российской стороны отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Водяного Донецкой Народной Республики.

ВСУ выпустили по Донецку 11 боевых снарядов

Читайте также


политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика