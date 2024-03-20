20 марта, 15:22Политика
ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы РФ отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.
Также сообщается, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Противник потерял до 420 человек.
Накануне ВС России освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике на авдеевском направлении. Кроме того, они улучшили положение по переднему краю.
Между тем стало известно, что группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Мирное Запорожской области. Как уточнили в Минобороны РФ, бойцы российской стороны отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Водяного Донецкой Народной Республики.
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