Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

Также сообщается, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Противник потерял до 420 человек.

Накануне ВС России освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике на авдеевском направлении. Кроме того, они улучшили положение по переднему краю.

Между тем стало известно, что группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Мирное Запорожской области. Как уточнили в Минобороны РФ, бойцы российской стороны отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Водяного Донецкой Народной Республики.

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