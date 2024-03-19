ВС России освободили населенный пункт Орловка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Орловка в Донецкой Народной Республике на авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Центр". Кроме того, они улучшили положение по переднему краю.

Между тем стало известно, что группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Мирное Запорожской области. Как уточнили в Минобороны РФ, бойцы российской стороны отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе села Водяного Донецкой Народной Республики.

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