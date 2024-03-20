Медведев назвал ликвидацию военных Франции на Украине славной задачей ВС РФ

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Уничтожение военных Франции на Украине станет "приоритетной и славной" задачей для Вооруженных сил России, подобное для Парижа будет "равносильно гильотине". Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.

"Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей", – написал он.

Со слов Медведева, французские власти не смогли бы скрыть массовую гибель своих профессиональных военнослужащих. Он добавил, что руководство Франции "порежут на части разъяренные родные и злобные представители оппозиции", которым, считает политик, Париж внушил, что французская сторона не воюет с Москвой.

Медведев также процитировал строчки из знаменитого стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России".

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Парижа об отсутствии французских военных на Украине. Представитель ведомства задалась вопросом, действительно ли власти Франции решили повторно отказаться от своих граждан.

В январе Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России поразили в Харькове здание с французскими наемниками. В ведомстве уточнили, что армия страны ликвидировала более 60 бойцов, еще 20 боевиков попали в больницу.

После этого МИД вызвал французского диппредставителя в Москве Пьера Леви. Ему было заявлено, что смерть граждан Франции в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне Украины.

Позже в Минобороны Франции заявили, что слова главы СВР РФ Сергея Нарышкина о подготовке во Франции военных для отправки на Украину и их присутствии там являются ложными.