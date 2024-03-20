Глава Пентагона заявил, что помощь Киеву является вопросом чести США

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Помощь украинской стороне представляет собой вопрос чести и безопасности США, пишет RT со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина.

Во время пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии Остин заявил, что сейчас "выживание Украины в опасности". Кроме того, безопасность Штатов находится под угрозой, указал он.

Вместе с тем глава ведомства заявил о решимости Вашингтона и дальше оказывать Киеву всю необходимую поддержку. Это является вопросом выживания и суверенитета для Украины, добавил Остин.

Ранее в СМИ писали, что Вашингтон и Киев разочарованы нынешним состоянием отношений между ними. По данным журналистов, ситуация между США и Украиной обостряется проблемами, связанными с различием приоритетов.

Речь идет о том, что Штаты, в том числе глава Пентагона, настаивают на концентрации сил Киева на одной большой битве. В США, считают в прессе, недовольны растратой украинским лидером Владимиром Зеленским ресурсов в боях за те города, которые, по мнению Белого дома, не имеют стратегического значения.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден указал, что ВСУ смогут остановить Владимира Путина только при военной поддержке Вашингтона. С его слов, Москва в случае победы якобы не остановится на Украине.

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