Бойцы спецназа ВС РФ добрались до подбитого под Авдеевкой танка Abrams

Фото: Министерство обороны РФ

Российский спецназ добрался до подбитого в селе Бердычи танка Abrams. Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчики группировки "Центр" рассказали, что эвакуировать подбитый танк с использованием техники на данный момент не может ни одна сторона, так как и российские, и украинские военные охотятся за бронетехникой.

Поставленную командованием задачу по досмотру танка выполняла группа спецназовцев. Их миссией было осмотреть поврежденную технику западного производства и собрать полезные образцы.

"Решили выдвинуться средь бела дня. Поступили дерзко и нагло", – рассказал старший разведчик.

По его словам, чтобы добраться до танка пришлось бежать, что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика. Разведчику удалось забраться внутрь танка и снять видео изнутри.

"Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливает Запад, Украина. Посидев в нем внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов – того же Т-90. Впечатление плохое он оставил, ожидал большего", – поделился он.

Разведчик отметил, что задачу командования они выполнили "на отлично".

Украинская армия получила танки Abrams осенью прошлого года. В общей сложности Киеву обещали поставку 31 танка. Уже 26 февраля 2024 года стало известно о том, что первый Abrams был уничтожен в районе Авдеевки.

Позже появилась информация об уничтожении второго американского танка на этом же направлении. Сначала ВС РФ сбили у него гусеницу, а после попадания двух FPV-дронов "Упырь" он загорелся.

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