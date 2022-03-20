В Росгвардии заявили о пленении ряда лидеров националистических формирований на Украине

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Росгвардейцы успешно форсировали реку на окраине города Изюм под Харьковом, сообщает РИА Новости. В ходе боя они сумели пленить нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ.

"Благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров", – говорится в сообщении.

40 участников операции представят к государственным наградам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

