ТАСС: пресс-конференцию Зеленского и Келлога отменили по инициативе США

Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka

Пресс-конференцию украинского лидера Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога отменили по инициативе американцев, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Американский представитель прибыл в Киев 19 февраля. Его встреча с президентом страны состоялась 20 февраля. При этом каких-либо комментариев перед началом их переговоров не было.

Келлог также встретился на Украине с главой президентского офиса Андреем Ермаком, командующим ВСУ Александром Сырским, руководителем МИД Украины Андреем Сибига и главой Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Ранее Келлог представил европейским союзникам тактику переговоров по украинскому кризису. По его словам, европейские страны не будут физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Вместе с тем интересы Европы будут учтены в ходе мирных переговоров.

