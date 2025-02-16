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16 февраля, 15:58

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Глава МИД Польши Сикорский: Келлог ознакомил союзников с переговорной тактикой по Украине

Келлог ознакомил союзников с переговорной тактикой по Украине – глава МИД Польши

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/BORIS ROESSLER

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог представил европейским союзникам тактику переговоров по украинскому кризису. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступление которого транслировал телеканал TVP Info.

"Она (тактика. – Прим. ред.) рождает определенные надежды, она нетипична, тем не менее мы желаем удачи", – отметил польский министр.

При этом Сикорский подчеркнул, что не станет раскрывать детали переговорной тактики США.

Ранее Келлог заявил, что европейские страны не будут физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Вместе с тем интересы Европы будут учтены в ходе мирных переговоров.

СМИ сообщили, что в Европе беспокоятся о взятии ответственности за Украину

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