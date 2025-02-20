SCMP: США планируют сократить численность своей дипмиссии в Китае на 10%

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США планируют сократить численность своей дипломатической миссии в Китае на 10%. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает издание South China Morning Post.

Сокращения затронут посольство в Пекине, консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также консульство в Гонконге. По данным издания, сотрудники дипломатических миссий могут получить уведомления о сокращении уже в эту пятницу, 21 февраля.

"Вероятно, это первое крупное сокращение дипломатической команды США в Китае с момента установления официальных дипломатических отношений с КНР в 1979 году", – приводит газета слова одного из источников, который назвал предстоящие изменения существенными.

В материале отмечается, что сокращение является частью усилий администрации США по реорганизации дипломатического корпуса по всему миру.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая. Речь идет о товарах, на которые раньше распространялся беспошлинный ввоз по критерию минимальной стоимости. Теперь они лишатся такого статуса. Решение было принято в целях борьбы с поставками наркотических веществ.

В ответ на этой Китай с 10 февраля ввел пошлины на импорт американских энергоресурсов, включая нефть, уголь и СПГ. Пошлиной в 10% будет облагаться американская нефть, а уголь и СПГ – в 15%. Кроме того, пошлина в 10% введена в отношении многолитражных автомобилей из США, пикапов и сельхозтехники.