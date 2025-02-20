РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и Одессе на Украине

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Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной в украинской столице воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Кроме того, сообщается о множественных взрывах в Одессе и Херсоне. На данный момент сигнал об угрозе с воздуха звучит в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

Ранее ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар пришелся по тем цехам, где производились БПЛА и FPV-дроны.