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РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и Одессе на Украине

Взрывы прозвучали в Киеве и нескольких городах на Украине – СМИ

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной в украинской столице воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Кроме того, сообщается о множественных взрывах в Одессе и Херсоне. На данный момент сигнал об угрозе с воздуха звучит в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины.

Ранее ВС РФ нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар пришелся по тем цехам, где производились БПЛА и FPV-дроны.

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