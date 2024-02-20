Сальдо заявил, что его пытался отравить человек из круга его доверенных лиц

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в августе 2022 года его попытался отравить человек, входящий в круг его доверенных лиц. Он "согласился стать Иудой" за большие деньги, считает политик. Об этом пишет RT.

По его словам, Минобороны России выяснило, что для отравления применялся боевой химикат. Его токсичность, по словам Сальдо, в несколько раз выше, чем у цианистого калия.

Ранее в МО РФ рассказали, что ВСУ отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, а Сальдо – рицином.

Сальдо сообщал о своей госпитализации 5 августа 2022 года. В СМИ отмечали, что его ввели в медикаментозную кому, но эту информацию опровергли власти Херсонской области.