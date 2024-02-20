Взрывы прозвучали в Днепропетровске, Кременчуге и Запорожье на Украине

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Взрывы прогремели в Днепропетровске, Кременчуге, а также подконтрольном ВСУ Запорожье. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Сообщают о взрывах в Запорожье и Днепре... Также сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области", – указано в сообщении.

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.

16 февраля глава администрации Николаевской области Виталий Ким заявлял о повреждении объекта транспортной и портовой инфраструктуры в регионе. По его словам, повреждения были зафиксированы на предприятии в городе Очакове.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов.