На Украине сообщили о повреждении объекта портовой инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Объект транспортной и портовой инфраструктуры был поврежден в Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу областной администрации Виталия Кима.

Он уточнил, что повреждения были зафиксированы в городе Очакове, а именно на предприятии. По его словам, повреждения также получили и жилые дома. Ким добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло в украинском Львове за несколько минут, губернатор Львовской области Максим Козицкий рекомендовал местному населению не фотографировать и не снимать места прилетов.

Вместе с тем поступила информация о сильных взрывах в Киеве и области, Днепре и Запорожье, а также Хмельницкой области Украины. Согласно сведениям онлайн-карты от министерства цифровой трансформации Украины для оповещения населения, сейчас на всей территории государства объявлена воздушная тревога.



Новости регионов: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске