15 февраля, 10:09Происшествия
Серия взрывов произошла в украинском Львове
Фото: Ukrainian Emergency Service via AP
Несколько взрывов произошло в украинском Львове за несколько минут, губернатор Львовской области Максим Козицкий рекомендовал местному населению не фотографировать и не снимать места прилетов. Об этом сообщает "Газета.ру".
По его словам, в городе работает система противовоздушной обороны.
Вместе с тем поступила информация о сильных взрывах в Киеве и области, Днепре и Запорожье, а также Хмельницкой области Украины.
Согласно сведениям онлайн-карты от министерства цифровой трансформации Украины для оповещения населения, сейчас на всей территории государства объявлена воздушная тревога.
Ранее в СМИ писали о взрывах в украинском Днепре. На тот момент сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской и Николаевской областях.
Позже в прессе сообщили, что одна из тепловых электростанций на Украине была повреждена. Организация остановила выработку электроэнергии. Местные издания информировали, что речь идет об электростанции в Днепре. Незадолго до этого писали о массовых отключениях электричества в районах этого города.
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