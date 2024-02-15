Серия взрывов произошла в украинском Львове

Фото: Ukrainian Emergency Service via AP

Несколько взрывов произошло в украинском Львове за несколько минут, губернатор Львовской области Максим Козицкий рекомендовал местному населению не фотографировать и не снимать места прилетов. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, в городе работает система противовоздушной обороны.

Вместе с тем поступила информация о сильных взрывах в Киеве и области, Днепре и Запорожье, а также Хмельницкой области Украины.

Согласно сведениям онлайн-карты от министерства цифровой трансформации Украины для оповещения населения, сейчас на всей территории государства объявлена воздушная тревога.

Ранее в СМИ писали о взрывах в украинском Днепре. На тот момент сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской и Николаевской областях.

Позже в прессе сообщили, что одна из тепловых электростанций на Украине была повреждена. Организация остановила выработку электроэнергии. Местные издания информировали, что речь идет об электростанции в Днепре. Незадолго до этого писали о массовых отключениях электричества в районах этого города.