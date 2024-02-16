Зеленский указал на критическое преимущество России в вооружениях

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Украинский президент Владимир Зеленский признал критическое преимущество российской стороны в артиллерии и иных видах оружия, подчеркнув, что союзники Киева стали сокращать количество поставок. Об этом он сообщил на брифинге с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Германия и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. Действие соглашения будет сохраняться столько, сколько Украине это будет нужно, уточнил Шольц.

После Берлина украинский президент поедет в Париж, где он может подписать это же соглашение с главой Франции Эммануэлем Макроном.



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