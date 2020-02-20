ЕС намерен продлить индивидуальные санкции против граждан РФ на полгода

Фото: ТАСС/Virginia Mayo/AP

Евросоюз намерен продлить индивидуальные санкции против граждан РФ на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран ЕС на полях проходящего в Брюсселе экстренного саммита глав государств и правительств сообщества.

"Совет ЕС, как ожидается, в марте продлит на следующие шесть месяцев ограничительные меры в отношении российских граждан", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что решение о продлении санкций примут в ближайшие две недели на одном из заседаний, а затем оно должно быть утверждено Советом ЕС. Далее соответствующий документ будет опубликован в Официальном журнале.

Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Санкции в дальнейшем неоднократно расширялись и продлевались.

Сейчас против РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Также были приостановлены переговоры о безвизовом режиме, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. В ответ на это Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

