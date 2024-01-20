Фото: depositphotos/Ale_Mi

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Североатлантический альянс может в ближайшие месяцы провести операцию под чужим флагом против России. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

Таким образом Филиппо отреагировал на слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, который призвал мировое население готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет. В частности, он сообщил о необходимости создать систему, которая позволила бы обучить как можно больше людей в случае начала войны.

По словам французского политика, эта потенциальная операция может быть наподобие диверсии на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Филиппо отметил, что "безумцы из НАТО" могут предпринять что угодно.

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал безумством заявление Роба Бауэра о подготовке к войне с РФ. Он добавил, что западные страны не смогли сделать выводы из провалившегося контрнаступления ВСУ.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявлял, что крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender – 2024 начнутся на следующей неделе. В мероприятиях Альянса планируется задействовать около 90 тысяч военных, учения продлятся несколько месяцев.