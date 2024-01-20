Политолог призвал Киев прислушаться к словам Медведева об Украине

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Слова зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об опасности Украины для самих украинцев стали действенным предупреждением для Киева. Об этом заявил глава аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на YouTube-канале "Да это так".

Он подчеркнул, что граждан Украины не ждет ничего хорошего при текущей ситуации в стране и посоветовал Киеву готовиться к мирным переговорам с Москвой.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что считает неизбежным новый конфликт с Украиной. По его мнению, существование Украины, причем не только с сегодняшним режимом, но и любым другим, смертельно опасно для украинцев.

Он пояснил, что наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях снова и снова будет становиться поводом для начала военных действий.

До этого Владимир Путин заявил, что после развала Советского Союза националистические идеи на Украине были сильнее, чем ожидалось, что и привело к текущей ситуации.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине