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После развала Советского Союза националистические идеи на Украине были сильнее, чем ожидалось, что и привело к текущей ситуации, рассказал Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

"Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России, они окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества", – цитирует президента РИА Новости.

Глава государства также отметил, что в Декларации о независимости было сказано, что Украина является нейтральным государством, однако агрессивные национальные элементы начали "продавливать свою повесточку". Люди, проживавшие на этих территориях, не мыслили себя иначе как часть РФ, заключил Путин.

Ранее президент заявил, что победить россиян невозможно, так как страна всегда защищала свои интересы. Глава РФ подчеркнул, что те, кто пытается предать традиции собственного народа, уже заранее потерпели неудачу. Например, президент назвал предателями тех, кто подает сигналы НАТО.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине