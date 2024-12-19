Володин пообещал статус участников СВО бойцам в Курской области

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Бойцы, которые сражаются в Курской области, получат статус участников СВО, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Владимиром Путиным, которая касалась результатов работы нижней палаты парламента в осеннюю сессию.

Спикер ГД заметил, что работа началась после данного российским президентом поручения в отношении освободителей Курской области от нацистов. Нижняя палата парламента уже инициировала запросы в кабмин по статусу участников спецоперации.

"Постараемся сделать все, чтобы ваше решение было реализовано в начале января", – сказал Володин.

Путин, подводя итоги года, заявил, что в Курской области необходимо исправить ситуацию с выплатами бойцам. Главе государства доложили о том, что военные в регионе получают выплаты как участники контртеррористической операции, а не как участники спецоперации. Президент выразил сожаление, что Минобороны России упустило этот вопрос.

Путин пообещал, что все проблемы с выплатами военнослужащим будут исправлены и все пересчитают задним числом.

