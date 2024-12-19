В Совфеде рассмотрят кандидатуру Краснова на пост генерального прокурора РФ

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Комитеты Совета Федерации на совместном заседании 19 декабря обсудят кандидатуру Игоря Краснова на должность генерального прокурора России. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

"В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича", – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Члены СФ также подготовят необходимые заключения для проведения консультаций по представленной президентом РФ кандидатуре Краснова.

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев был назначен на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы прошли 13 декабря на Олимпийском собрании в Москве. Дегтярев являлся единственным кандидатом на данный пост.

Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин был избран в третий раз подряд председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). За его кандидатуру проголосовали все участники XVII пленарного заседания.