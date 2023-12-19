Россия не будет представлена на форуме ВЭФ в Давосе – посол РФ

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Россия не будет представлена на ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое будет проходить в швейцарском Давосе с 15 по 19 января. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посла РФ в Швейцарии Сергея Гармонина.

По его словам, организаторы форума не направили приглашения российской стороне. Вместе с тем РФ ничего не потеряла от этого, сообщил посол.

"На мой взгляд, от такого решения теряет лишь сам форум. Мы же продолжим решать наши задачи в других форматах и на других площадках", – добавил Гармонин.

Ранее сообщалось, что несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ОБСЕ защищать журналистов, напомнив, что это одна из ее функций.

До этого стало известно, что министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с отказом принимать участие во встрече СМИД в рамках работы ОБСЕ в Скопье из-за присутствия главы МИД РФ Сергея Лаврова.