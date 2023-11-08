Вопрос невыдачи виз делегатам РФ будет жестко поставлен перед главой ЮНЕСКО – постпредство

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Замглавы МИД РФ Александр Панкин собирается жестко поставить вопрос о невыдаче виз членам делегации России на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле. Об этом РИА Новости заявили в постпредстве РФ при организации.

9 ноября должна состояться встреча Панкина с Азуле, где они обсудят несколько тем, в том числе сотрудничество России с ЮНЕСКО, а также проблемы, связанные с невыполнением Франции обязательств перед организацией из-за невыдачи или выдачи после планируемого срока виз членам делегации РФ.

Как утверждают в постпредстве РФ, несмотря на невыдачу виз, российские делегаты все равно в полном формате принимают участие в работе 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

"Руководитель делегации выступает в рамках общеполитической дискуссии, членами российской делегации и экспертами ведется работа в рамках профильных комиссий и комитетов по всем вопросам, которые стоят на повестке дня", – сказано в заявлении.

В связи с этим постпредство РФ выразило надежду на то, что гендиректор ЮНЕСКО выполнит свои обязательства и поднимет вопрос о невыдаче виз перед властями Франции.

По словам представителей ведомства, соглашение о центральных учреждениях ЮНЕСКО предполагает, что правительство Франции должно было без задержки и дополнительной оплаты разрешить въезд в Париж представителям государств – членов организации, советникам и экспертам, которых приглашают на сессии всех органов организации.

"Французская сторона знала о составе российской делегации. Члены делегации были аккредитованы на данное мероприятие, но, несмотря на это, французская сторона не выполнила свои обязательства и не выдала визы", – добавили в ведомстве.

Также сообщается, что некоторые сотрудники уже год не могут получить долгосрочные визы для работы в постпредстве РФ при организации.

"Проблема имеет, к сожалению, системный характер. Мы усматриваем в этих недружественных действиях намерение существенно осложнить работу нашей делегации и в принципе затруднить работу российской стороны в ЮНЕСКО", – подчеркнули в постпредстве РФ.

В ведомстве заключили, что Россия будет и дальше отстаивать обеспечение "недискриминационного участия" делегаций РФ в мероприятиях ЮНЕСКО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие делегации России в заседании 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

Ранее в апреле этого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что диппредставительство Соединенных Штатов не выдало визы группе российских журналистов, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения работы главы МИД РФ Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что визы не были выданы до последнего момента.

18 сентября появилась информация, что все российские журналисты, которые поедут вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили визы США.

Боррель считает, что идея запрета на выдачу виз россиянам не получит общей поддержки в ЕС