Генсек НАТО выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния

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Проведение конференции стран – членов НАТО с Россией о сферах военного влияния стало бы шагом назад для Североатлантического альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Об этом сообщает газета Journal de Dimanche.

"Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление", – сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО следует обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями, укрепления доверия, снижения напряженности и обеспечения прозрачности военных учений.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском.

Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.

Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.