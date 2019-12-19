Путин ответил на шутку про украинские танки на Кубани

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Владимир Путин в рамках пресс-конференции ответил на слова украинского журналиста Романа Цымбалюка о танках Украины на Кубани. Об этом сообщает "Дни.ру".

"У нас действительно нет проблем с тем, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, у вас бы изменилось к нам отношение", – заявил корреспондент при обращении к российскому лидеру.

После этого вопроса Путин переспросил Цымбалюка: "Вы имеете ввиду 72-е машины или 34-е? ".

Напомнив таким образом, что Т-34 – это легендарный советский танк времен Великой Отечественной войны, а Т-72 состоит на вооружении как России, так и Украины.

Кроме того, Цымбалюк поинтересовался, когда произойдет расформирование "оккупационных администраций" в Донецкой и Луганской народных республиках.

В ответ на это Путин отметил, что власти в ДНР и ЛНР – не "оккупационные администрации", а законные органы, которые были сформированы в соответствии с результатами выборов.

Помимо этого глава российского государства добавил, что иностранных войск на территории республик нет.

Ранее на Украине продлили закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Теперь его срок истекает в конце 2020 года.