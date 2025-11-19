Reuters: спецпосланник США Келлог планирует покинуть свой пост

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог планирует покинуть свой пост в январе 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что спецпосланник президента – это временная должность, и назначенные на этот пост чиновники должны быть утверждены сенатом США, чтобы оставаться на своих должностях более 360 дней. В связи с этим увольнение Келлога в январе будет естественным сроком ухода, учитывая действующее законодательство США.

Журналисты отмечают, что уход Келлога будет означать потерю ключевого сторонника Украины в администрации Трампа. Он зачастую принимал проукраинскую позицию в администрации США, которая "порой склонялась к мнению Москвы" в контексте конфликта на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что план по урегулированию украинского конфликта, который выдвигают США, предполагает полный отказ Киева от Донбасса, а также сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в два раза. США сократят военную помощь для Украины, также ее призывают отказаться от ключевых видов вооружения.

По мнению американских чиновников, рамочное соглашение по завершению конфликта на Украине может быть согласовано до конца месяца, возможно, уже на этой неделе.