Военные силы Финляндии прибыли на границу с РФ для помощи в постройке временного барьера

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Вооруженные силы Финляндии прибыли на контрольно-пропускной пункт (КПП) "Вартиус" на Финляндско-российской границе для помощи пограничникам в постройке временного барьера, заявил начальник КПП Йоуко Киннунен в беседе с телеканалом Yle.

"Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения – временный барьер на границе. Эта мера обеспечивает работу пограничной станции", – уточнил он.

При этом самый южный работающий КПП на границе с РФ все еще остается открытым. Его закрыли в субботу, 18 ноября, в 19 часов и открыли вновь 19 числа в 9 часов по московскому времени. Так правительство страны реагирует на приток к границе граждан из третьих стран.



Ранее отмечалось, что финский кабмин принял решение закрыть до 18 февраля следующего года четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ. С 18 ноября прием заявлений от беженцев на границе с РФ сосредоточен на погранпереходах "Салла" и "Вартиус".

В свою очередь, российское посольство предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП. В ведомстве ждут ответа от министерства иностранных дел республики по данному вопросу.

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