Посла Болгарии вызвали в МИД Украины из-за слов президента о российском Крыме

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Из-за слов президента Болгарии Румена Радева о российском Крыме посла данной страны в Киеве вызвали в МИД Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского министерства иностранных дел.

До этого Радев во время предвыборных теледебатов заявил, что в настоящий момент Крым российский.

"Украинская сторона довела до посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева позицию государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Румена Радева по Крыму", – говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что ожидают опровержение президентом его заявления. Там выразили мнение, что данные слова не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии.

Уточняется, что посол заверил, что позиция Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины остается неизменной.

Ранее американский обозреватель Анатоль Ливен сообщил, что Украина получит возможность забрать Крым у России лишь в случае сокрушительного военного поражения Москвы.

Эксперт провел анализ Минских соглашений по Донбассу и выяснил, что в документах нет упоминаний о претензиях Украины на российский полуостров. Ливен выразил мнение, что исключение темы Крыма из повестки дня стало вопросом времени.

