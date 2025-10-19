Делегацию РФ на конференции ООН по климату возглавит спецпредставитель Путина Эдельгериев

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Спецпредставитель президента РФ Руслан Эдельгериев возглавит российскую делегацию на климатической конференции ООН в Бразилии. Об этом сообщил посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко в беседе с РИА Новости.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) состоится в бразильском Белене с 10 по 21 ноября.

При этом помощник президента Юрий Ушаков выразил сомнения в том, что Владимир Путин лично примет участие в саммите. По его словам, остаются проблемы, связанные с Международным уголовным судом (МУС).

Ранее Путин назвал ООН самым успешным опытом создания международных организаций. Российский лидер отметил, что организация обладает большим потенциалом, но остается вопрос в том, как нации его используют. Вместе с тем он призвал адаптировать структуру организации к современным реалиям, сохраняя ее изначальный смысл.