Песков заявил о необходимости консенсуса для реформы СБ ООН

Фото: kremlin.ru

Реформа Совета безопасности ООН требует консенсуса. Однако сейчас он невозможен из-за противоположных позиций стран – постоянных членов Совбеза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Та конфигурация, которую мы имеем, это единственно важное, что у нас есть", – отметил представитель Кремля.

Вместе с тем Россия последовательно поддерживает идею необходимости реформирования СБ ООН и его адаптации к реалиям нового времени.

Как подчеркнул Песков, слова генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы не выглядят как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны и роли СССР в ней.

Гутерриш в ходе пресс-конференции в преддверии Генассамблеи всемирной организации заявил, что Совбез ООН нуждается в реформе. Это связано с тем, что текущий состав соответствует реалиям 1945 года, а не современного мира.

Он также добавил, что с симпатией относится к предложениям ограничить право вето, особенно в ситуациях массовых нарушений прав человека.

