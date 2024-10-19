Захарова назвала дезинформацией слова Борреля о якобы убийстве украинских пленных

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы убийстве украинских пленных российскими военными является дезинформацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В плен тогда попали неонацисты, которые совершили варварское нападение на мирных жителей Курской области, похищали, убивали гражданских лиц, угнали мирных граждан в концентрационный лагерь, издевались над ними, занимались террором и мародерством на российской территории", – сказала Захарова.

По словам дипломата, Боррель, как и большинство лидеров стран НАТО, предпочитает не замечать преступлений ВСУ. Также он признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия и тем самым сохранить жизни людей, подчеркнула Захарова.

"Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель – нанести нашей стране "стратегическое поражение" ценою жизни украинцев, которые стали разменной монетой в руках русофобствующих западных элит", – заключила она.

Ранее Боррель отмечал, что ЕС не хочет воевать с Россией. По его мнению, разрешение для ВСУ бить по территории РФ не является признаком участия европейских стран в вооруженном конфликте.

Он также заявил о тщетности попыток принудить Россию к перемирию военным путем. При этом он выступил за активизацию поставок оружия Украине и заявил, что нельзя путать мир с капитуляцией Киева.